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17:03, 5 июня 2024Путешествия

На российском курорте придумали способ обмана туристов с «сюрприз-боксами»

В Анапе мошенники обманывают туристов с помощью сюрприз-боксов

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

В Анапе мошенники придумали новый способ обмана туристов с помощью «сюрприз-боксов». Об этом сообщило издание «Аргументы и Факты Юг».

По данным источника, злоумышленники предлагают гостям российского курорта купить коробку по цене от одной до трех тысяч рублей. Отдыхающих уверяют, что содержимое бокса соответствует его стоимости.

На самом деле призы в коробках не соответствуют уплаченной сумме, при этом вернуть деньги не получается — к туристам сразу подбегают люди, которые убеждают их не провоцировать конфликт.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме в аэропортах Москвы. Злоумышленники придумали способ кражи Telegram-аккаунтов с помощью точек доступа Wi-Fi.

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      Мария Борисова
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