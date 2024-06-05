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17:00, 5 июня 2024Бывший СССР

На Украине опровергли ограничение права бывших военнопленных на демобилизацию

МВД Украины опровергло ограничение права бывших военнопленных на демобилизацию
Игорь Клименко

Игорь Клименко. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Глава МВД Украины Игорь Клименко опроверг информацию об ограничении права бывших украинских военнопленных на демобилизацию. Об этом он высказался в Telegram

Министр пояснил, что демобилизоваться могут все бывшие военнопленные вне зависимости от даты их возвращения на родину.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (включен в России в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что украинская Нацгвардия решила по-своему трактовать закон о мобилизации. По его словам, в воинские части поступил отдельный документ, согласно которому демобилизации подлежат только военнопленные, освобожденные после 18 мая 2024 года.

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