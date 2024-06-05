На Украине опровергли ограничение права бывших военнопленных на демобилизацию

МВД Украины опровергло ограничение права бывших военнопленных на демобилизацию

Глава МВД Украины Игорь Клименко опроверг информацию об ограничении права бывших украинских военнопленных на демобилизацию. Об этом он высказался в Telegram

Министр пояснил, что демобилизоваться могут все бывшие военнопленные вне зависимости от даты их возвращения на родину.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (включен в России в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что украинская Нацгвардия решила по-своему трактовать закон о мобилизации. По его словам, в воинские части поступил отдельный документ, согласно которому демобилизации подлежат только военнопленные, освобожденные после 18 мая 2024 года.