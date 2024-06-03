Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:03, 3 июня 2024Бывший СССР

На Украине возмутились отказом Нацгвардии от демобилизации военнопленных

Депутат Рады Гончаренко: Нацгвардия отказалась от демобилизации военнопленных

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Нацгвардия Украины решила по-своему трактовать закон о мобилизации и отказалась от демобилизации украинских военнопленных. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (включен в России в перечень террористов и экстремистов).

Он пояснил, что во вступившем 18 мая в силу законе говорится, что прошедшие пленение украинские военнослужащие имеют право на демобилизацию. «Но Нацгвардия решила трактовать этот закон по-своему. В воинские части поступил отдельный документ, где указано, что демобилизации подлежат только военнопленные, освобожденные после 18 мая 2024 года», — отметил Гончаренко.

Парламентарий назвал происходящее безумием, подчеркнув, что в законе о мобилизации четко прописано, что увольнению со службы подлежат все бывшие военнопленные, и пообещав разобраться в ситуации.

Ранее Гончаренко сообщал, что украинские власти приняли решение мобилизовать сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее намерение руководства республики он также назвал безумным.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Все семь столпов ядерной защиты нарушены». Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

      Индия не отправит на саммит по Украине чиновников высокого уровня

      Уникальный лекарственный цветок нашли в российском регионе

      На Украине возмутились отказом Нацгвардии от демобилизации военнопленных

      Издатель GTA VI пообещал выпустить игру на ПК

      Глава Ингушетии впервые прокомментировал арест своего брата

      Россиянкам назвали способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

      Находящегося в розыске руководителя «Лендорстроя-2» задержали в Петербурге

      Верховный суд Эстонии запретил требовать образование не на эстонском языке

      В США зафиксировали конец либерального миропорядка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше