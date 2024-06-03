Депутат Рады Гончаренко: Нацгвардия отказалась от демобилизации военнопленных

Нацгвардия Украины решила по-своему трактовать закон о мобилизации и отказалась от демобилизации украинских военнопленных. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (включен в России в перечень террористов и экстремистов).

Он пояснил, что во вступившем 18 мая в силу законе говорится, что прошедшие пленение украинские военнослужащие имеют право на демобилизацию. «Но Нацгвардия решила трактовать этот закон по-своему. В воинские части поступил отдельный документ, где указано, что демобилизации подлежат только военнопленные, освобожденные после 18 мая 2024 года», — отметил Гончаренко.

Парламентарий назвал происходящее безумием, подчеркнув, что в законе о мобилизации четко прописано, что увольнению со службы подлежат все бывшие военнопленные, и пообещав разобраться в ситуации.

Ранее Гончаренко сообщал, что украинские власти приняли решение мобилизовать сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее намерение руководства республики он также назвал безумным.