На Украине разрешили мобилизовывать убийц

Верховная Рада разрешила мобилизовывать осужденных за убийство одного человека

Верховная Рада Украины разрешила мобилизовывать осужденных за убийство одного человека без особой жестокости, а также за мелкую коррупцию. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Об этом свидетельствуют нормы соответствующего закона 11079-1, который вступил в силу. Согласно документу, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не будет применяться в отношении осужденных за преступления против национальной безопасности Украины, умышленное убийство двух или более человек с особой жестокостью, а также убийство сопряженное с изнасилованием.

Также мобилизации не подлежат люди, совершившие особо тяжкие коррупционные преступления, осужденные по статьям 152 — 156-1 УК Украины (уголовные преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности), а также по статьям 258 — 258-6 (статьи, относящиеся к подготовке, совершению и финансированию терроризма). Кроме того, мобилизовывать не будут людей, осужденных по части 4 статьи 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц), по статье 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа), а также осужденных должностных лиц, занимавших ответственное положение.

Ранее сообщалось, что в Киеве отказались от идеи возвращать в страну 17-летних юношей, живущих за границей, для постановки на учет в территориальном центре комплектования.