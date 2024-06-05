Киев отказался от идеи вызывать в военкомат украинских детей из-за границы

Верещук: живущие за границей 17-летние украинцы получат отсрочку в военкомате

Правительство Украины отказалось от идеи возвращать в страну 17-летних юношей, живущих за границей, для постановки на учет в территориальном центре комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом в своем Telegram-канале написала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

«Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать на Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, — это лишь увеличит нагрузку на военно-врачебную комиссию (ВВК) и ничем не поможет в мобилизации», — отметила Верещук.

По ее словам, Кабмин Украины разработал постановление, в соответствии с которым находящиеся за рубежом украинцы допризывного возраста получат отсрочку по постановке на учет в военкомате. Она будет рассчитана до конца действия военного положения в стране или до возвращения гражданина в республику.

30 мая стало известно, что учащиеся или проживающие за границей 17-летние украинцы должны будут вернуться в страну для постановки на воинский учет. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета» Украины со ссылкой на Минобороны.

