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07:02, 5 июня 2024Бывший СССР

На Украине разрешили призывать в армию дезертиров

Госбюро расследований Украины разрешило ВСУ брать на службу дезертиров

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Государственное бюро расследований Украины на фоне нехватки бойцов разрешило Вооруженным силам Украины (ВСУ) брать на службу дезертиров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо директора бюро Алексея Сухачова главкому ВСУ Александру Сырскому.

В документе отмечается, что командующие частями неоднозначно трактуют случаи, когда боец оставляет позиции, однако позднее возвращается обратно. Они считают подобные случае дезертирством несмотря на отсутствие решения правоохранительных органов.

Госбюро рекомендует восстанавливать звание военнослужащим, добровольно вернувшимся в части. Также за ними предлагается сохранить право на денежное довольствие.

Ранее сообщалось, что украинские мужчины нашли новый способ избежать мобилизации. Они уходят из больших компаний, чтобы заняться предпринимательством и работать в серой зоне, где их трудно отследить, из-за чего в республике зафиксировали дефицит рабочих рук на крупных предприятиях.

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      Евгений Силаев
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