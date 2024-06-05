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05:57, 5 июня 2024Бывший СССР

На Украине сообщили об аресте российских активов почти на миллиард долларов

В полиции Украины сообщили об аресте российских активов почти на $1 млрд

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Полиция Украины арестовала связанные с Россией активы на 38 миллиардов гривен (около 1 миллиарда долларов или 83 миллиарда рублей). Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель, пишет РБК.

По словам Рубеля, среди арестованных активов числится вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 55 легковых машин, 47 грузовиков и три бортовых полуприцепа.

Ранее группа членов парламента Нидерландов от разных партий подняла вопрос о законности передачи замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом говорится в обращении депутатов к министру иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот.

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      Юлия Мискевич
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