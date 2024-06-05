На Украине сообщили об аресте российских активов почти на миллиард долларов

В полиции Украины сообщили об аресте российских активов почти на $1 млрд

Полиция Украины арестовала связанные с Россией активы на 38 миллиардов гривен (около 1 миллиарда долларов или 83 миллиарда рублей). Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель, пишет РБК.

По словам Рубеля, среди арестованных активов числится вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 55 легковых машин, 47 грузовиков и три бортовых полуприцепа.

Ранее группа членов парламента Нидерландов от разных партий подняла вопрос о законности передачи замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом говорится в обращении депутатов к министру иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот.