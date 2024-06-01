В Нидерландах подняли вопрос о законности передачи российских активов Украине

В парламенте Нидерландов подняли вопрос о законности передачи активов РФ Украине

Группа членов парламента Нидерландов от разных партий подняла вопрос о законности передачи замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом говорится в обращении депутатов к министру иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот. «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

В своем письме они сослались на принятый в Эстонии закон, позволяющий использовать замороженные российские активы для помощи Украине. В обращении утверждается, что в течение последних шести месяцев, предшествовавших принятию этого закона, ряд международных организаций работали над «устранением потенциальных юридических "узких мест"».

«Каков текущий статус исследований в международном контексте возможностей использования базовых замороженных активов в пользу Украины?» — спросили нидерландские депутаты.

25 мая Министры финансов G7 заявили, что добились прогресса в переговорах об использовании прибыли от замороженных российских активов. В центре обсуждения — идея США о создании специального фонда для финансирования поставки вооружений, который задействует кредиты его участников, возвращаемые за счет российских активов.

15 мая парламент Эстонии принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Его поддержали 65 членов парламента, трое проголосовали против. Как отметил председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Йоханнес Террас, над разработкой правовых норм работали представители нескольких стран и международные организации.