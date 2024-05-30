Эстония разрешила использование замороженных активов России для помощи Украине

Президент Эстонии принял разрешающий Киеву использовать российские активы закон

Президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон, разрешающий использовать замороженные российские активы для помощи Киеву. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Ранее, 15 мая, парламент Эстонии принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Его поддержали 65 членов парламента, трое проголосовали против. Как отметил председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Йоханнес Террас, над разработкой правовых норм работали представители нескольких стран и международные организации.