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18:20, 5 июня 2024Бывший СССР

На Украине женщины устроили митинг перед военкоматом

В Житомирской области Украины женщины устроили митинг после смерти мужчины в ТЦК

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Житомирской области женщины устроили митинг перед зданием территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), в котором ранее погиб мужчина, доставленный для прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«В Житомирской области собрался митинг возле ТЦК, в котором погиб мобилизованный. Женщины скандируют "Ганьба"», — говорится в сообщении.

По утверждениям семьи погибшего, его до смерти избили сотрудники военкомата. В больнице, куда доставили мужчину, также заявили, что он был в крайне тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной кости, внутричерепной гематомой и переломом нижней челюсти.

Ранее на Украине уже происходили подобные случаи. Так, в феврале 2024 года прокуратура завела дело против сотрудников ТЦК после того, как на территории учреждения военнообязанный вначале потерял сознание, а после погиб в больнице. Это произошло в городе Бучач Тернопольской области на западе Украины.

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      Александр Курбатов
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