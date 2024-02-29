На Украине завели дело против сотрудников военкомата из-за гибели мужчины
Прокуратура Украины завела дело на сотрудников ТЦК после гибели военнообязанного
Прокуратура завела дело против сотрудников территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата) после того, как на территории учреждения вначале потерял сознание, а после погиб в больнице военнообязанный. Это произошло в городе Бучач Тернопольской области на западе Украины, сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора республики в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
У погибшего мужчины зафиксировали телесные ушибы и приступ эпилепсии. Ему было 49 лет, он находился на территории военкомата на протяжении нескольких дней.