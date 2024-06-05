Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:34, 5 июня 2024Экономика

Назван главный вызов для российских вузов

Глава Минобрнауки Фальков назвал нехватку кадров главным вывозом для вузов
Валерий Фальков

Валерий Фальков . Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

В настоящее время острая нехватка квалифицированных кадров является главным вызовом для российской системы высшего образования. Об этом заявил министр науки и высшего образования (Минобрнауки) Валерий Фальков. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил министр, сейчас проблема кадрового голода в стране затронула подавляющее большинство отраслей российской экономики и социальной сферы. На этом фоне для вузов и их учредителей главной задачей в среднесрочной перспективе должно стать усовершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов.

В рамках выступления на пленарном заседании Совфеда Фальков рассказал о реализации пилотного проекта. Он направлен на изменение уровней профессионального образования и должен помочь справиться с главным вызовом, с которым столкнулись российские вузы, заключил министр.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на результаты мониторинга аналитиков «Народного фронта» сообщила об обострении кадрового голода в 34 процентах российских организациях среднего профессионального образования (СПО). При этом одной из главных проблем является нехватка молодых специалистов. Так, в 27 процентах учреждений СПО доля штатных педагогов в возрасте от 18 до 44 лет составляет менее трети от общего числа учителей, а в еще 13 процентах подобных организаций такие сотрудники вовсе отсутствуют.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на озвученный в Генштабе возможный срок окончания СВО

      Дефицит федерального бюджета оценили

      Израиль заподозрили в проведении тайной операции в США

      Акула-людоед напала на тренировавшихся у берега пловцов

      Сотрудники СБУ и полицейские пришли в Почаевскую Лавру на Украине

      Россиянин предстанет перед судом за нападение на милицию в составе банды Хаттаба

      Российский комик съездил в США и описал страну словами «все очень дорогое»

      Назван главный вызов для российских вузов

      Бывший тренер Валиевой рассказал о пережитой спортсменкой травле в детстве

      Россияне описали отдых в Сочи за 200 тысяч словами «получили разбитый курорт»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше