Назван главный вызов для российских вузов

Глава Минобрнауки Фальков назвал нехватку кадров главным вывозом для вузов

В настоящее время острая нехватка квалифицированных кадров является главным вызовом для российской системы высшего образования. Об этом заявил министр науки и высшего образования (Минобрнауки) Валерий Фальков. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил министр, сейчас проблема кадрового голода в стране затронула подавляющее большинство отраслей российской экономики и социальной сферы. На этом фоне для вузов и их учредителей главной задачей в среднесрочной перспективе должно стать усовершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов.

В рамках выступления на пленарном заседании Совфеда Фальков рассказал о реализации пилотного проекта. Он направлен на изменение уровней профессионального образования и должен помочь справиться с главным вызовом, с которым столкнулись российские вузы, заключил министр.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на результаты мониторинга аналитиков «Народного фронта» сообщила об обострении кадрового голода в 34 процентах российских организациях среднего профессионального образования (СПО). При этом одной из главных проблем является нехватка молодых специалистов. Так, в 27 процентах учреждений СПО доля штатных педагогов в возрасте от 18 до 44 лет составляет менее трети от общего числа учителей, а в еще 13 процентах подобных организаций такие сотрудники вовсе отсутствуют.