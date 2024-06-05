Среда обитания
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10:11, 5 июня 2024Среда обитания

Тренер назвала основные ошибки при беге

Тренер Волынкина призвала не бегать с пятки

Фото: Dulcey Lima / Unsplash

Бег с пятки, а также «втыкающий» бег — две основные ошибки, с которыми сталкиваются начавшие выходить на пробежку россияне. Советами о том, как правильно заниматься, с News.ru поделилась тренер и диетолог Мария Волынкина.

Во время «втыкающего» бега носки втыкаются в землю, что чревато травмами голеностопного и коленного суставов. Бег с пятки опасен из-за сильной нагрузки на спину и коленный сустав. При травме у бегуна возникнет ощущение, как будто по телу ударил разряд молнии. Также во время тренировок люди часто заваливаются на часть стопы. «Косолапый» бег может привезти к проблемам с позвоночником.

Ранее врач-ревматолог Ирина Коршунова предостерегла россиян от бега ранним утром и поздним вечером. По ее словам, такие тренировки могут отрицательно сказаться на нервной системе. Она также посоветовала отказаться от слишком сильных нагрузок, которые могут привести к травмам.

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      Мария Черкасова
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