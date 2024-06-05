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17:16, 5 июня 2024Экономика

Оценен ущерб российской экономике от хронических заболеваний

Минздрав: ВВП РФ теряет около 4 процентов в год из-за хронических заболеваний
Евгений Камкин

Евгений Камкин. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Около четырех процентов ВВП ежегодно теряет российская экономика из-за хронических неинфекционных заболеваний. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Его слова приводит ТАСС.

Также он сказал, что российские работодатели каждый год теряют 443 миллиарда рублей из-за того, что их сотрудники отсутствуют на работе, уходя на перекуры. Кроме того, из-за последствий курения снижается производительность труда.

Ранее врач-офтальмолог Ирина Лещенко заявила, что из-за курения ухудшается кровоснабжение глаз, что может привести к частичной или полной потере зрения. По ее словам, у курильщиков с большим стажем чаще возникают ишемические состояния и атеросклеротические поражения.

В свою очередь уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян напомнил, что курение может нанести серьезный вред мужскому здоровью. Кроме того, своей потенцией рискуют любители крепкого алкоголя и пива.

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      Кирилл Луцюк
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