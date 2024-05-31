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16:36, 31 мая 2024Забота о себе

Раскрыт неочевидный эффект никотина

Офтальмолог Лещенко: курение может стать причиной ухудшения или потери зрения

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Из-за курения ухудшается кровоснабжение глаз, что может стать причиной частичной или полной потери зрения, предупредила врач-офтальмолог Ирина Лещенко. Этот неочевидный эффект никотина она раскрыла в интервью радио Sputnik.

Лещенко подчеркнула, что курение не вызывает миопию, гиперметропию или астигматизм. Тем не менее, по ее словам, вредная привычка все равно негативно воздействует на здоровье глаз. В частности, ухудшаются процессы, связанные с кровоснабжением. «У курильщиков с большим стажем чаще возникают ишемические состояния и атеросклеротические поражения», — отметила Лещенко.

Офтальмолог также предупредила, что курение приближает развитие возрастных заболеваний глаз. Кроме того, никотин может спровоцировать токсическое повреждение зрительного нерва, которое иногда приводит к ухудшению зрения или даже слепоте.

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      Екатерина Улитина
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