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14:37, 29 мая 2024Забота о себе

Популярные мифы о приеме антибиотиков развеяли

Терапевт Мезенова: принимать пробиотики во время курса антибиотиков не надо

Фото: James Yarema / Unsplash

Утверждение, что во время курса антибиотикотерапии надо принимать пробиотики, не более чем миф, заявила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Мезенова. Этот и некоторые другие популярные заблуждения о лечении антибиотиками врач развеяла в беседе с «Лентой.ру».

Врач предупредила, что, вопреки мнению, что антибиотики обязательно нужно пропивать целым курсом, начатое лечение нужно прекратить, если лекарство было подобрано неправильно. Так же следует поступить и в том случае, если антибиотики не требовались, но по каким-то причинами их прием начался.

Если показаний к назначению антибиотиков изначально не было, то их отмена будет правильным решением. Однако в случае, когда в лечении этими лекарственными средствами все же есть потребность — при наличии бактериальной инфекции — незавершенный курс приема препаратов может привести к повторному заболеванию

Мария Мезеноватерапевт

Еще один миф, который развеяла терапевт, касается обязательного приема пробиотиков во время лечения антибиотиками. Она объяснила, что препараты для восстановления микрофлоры кишечника нужны далеко не всем пациентам. Целесообразность их приема и вид такой терапии также рекомендуется обсудить с лечащим врачом.

В некоторых редких случаях использование пробиотиков нужно, например, при диарее, связанной с приемом антибиотиков. В целом же прием пробиотиков совместно с курсом антибиотиков не считается рациональным — в большинстве случаев, при отсутствии значимых хронических заболеваний использование антибактериальных препаратов не приводит к серьезным последствиям для организма

Мария Мезеноватерапевт
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Доктор подчеркнула, что нельзя назначать антибиотики самостоятельно, без консультации со специалистом. Неправильно подобранный препарат может привести к неприятным последствиям: человек не только не излечится от инфекции, но и столкнется с ее осложнениями. Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков может сделать те или иные бактерии устойчивыми к их воздействию.

Ранее врач Алексей Бойко назвал последствие чрезмерного приема антибиотиков. По его словам, злоупотребление этой категорией лекарств может вызвать рассеянный склероз.

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      Наталья Обрядина
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