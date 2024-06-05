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17:15, 5 июня 2024Мир

Писториус раскрыл ограничения по применению оружия ФРГ для ударов по России

Писториус: ФРГ разрешит ВСУ бить по России только в районе Харьковской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия разрешит Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России немецким оружием только в районе Харьковской области. О таких ограничениях заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопросы депутатов в бундестаге. Трансляцию заседания вел телеканал Phoenix.

«Решение канцлера разрешить применение [поставляемого Берлином оружия] ограничено определенными регионами Украины, что также ограничивает его применение для атак (…) поэтому, думаю, здесь нечего добавить», — уточнил он.

Ранее Писториус заявил, что Берлин не собирается отправлять на Украину своих военнослужащих. Он подчеркнул, что другие страны Европейского союза также не информировали немецкое правительство о подобных планах.

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      Виктория Кондратьева
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