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14:14, 5 июня 2024Силовые структуры

Подмосковного бизнесмена заподозрили в совращении школьниц

Shot: в Подмосковье задержали мужчину, заманивавшего школьниц едой и подарками

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В подмосковных Химках задержали 50-летнего мужчину, совращавшего маленьких девочек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, владелец местного табачного магазина находил в интернете школьниц 12-13 лет. Он предлагал им алкоголь, бесплатные электронные сигареты, духи и приглашал к себе домой якобы поиграть с котенком, поесть суши или покататься на машине по Москве. Потерпевшие заявили, что взамен он просил об интимных услугах и приставал к ним.

Одна девочка рассказала о новом знакомом родителям, после чего они обратились в полицию. Бизнесмена допрашивают следователи.

Также отмечается, что отец одной из потерпевших пришел с топором в табачный магазин подозреваемого и разбил там стекла.

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      Екатерина Кашурникова
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