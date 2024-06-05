Подпольщик сообщил об уничтожении грузовика с западными ракетами

Подпольщик Лебедев: грузовик с западными ракетами уничтожен под Николаевом

Грузовик с западными ракетами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен близ Николаева. Об этом сообщил ТАСС координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Как сообщили наши люди, грузовик с ракетами шел. Шесть длинных ракет», — заявил подпольщик.

По его словам, взрыв был зафиксирован после попадания по грузовику в районе населенного пункта Красное Поле Николаевской области.

Ранее Лебедев заявил, что ВСУ используют аэродром в Николаевской области под беспилотники Bayraktar. «Теперь аэродром в Кульбакино начали использовать под БПЛА. Да не простые. По данным нашей агентуры, там взлетают и садятся БПЛА серьезного типа, "Байрактары"», — рассказал он.