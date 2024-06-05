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18:08, 5 июня 2024Бывший СССР

Подпольщик сообщил об уничтожении грузовика с западными ракетами

Подпольщик Лебедев: грузовик с западными ракетами уничтожен под Николаевом

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Liberty / Reuters

Грузовик с западными ракетами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен близ Николаева. Об этом сообщил ТАСС координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Как сообщили наши люди, грузовик с ракетами шел. Шесть длинных ракет», — заявил подпольщик.

По его словам, взрыв был зафиксирован после попадания по грузовику в районе населенного пункта Красное Поле Николаевской области.

Ранее Лебедев заявил, что ВСУ используют аэродром в Николаевской области под беспилотники Bayraktar. «Теперь аэродром в Кульбакино начали использовать под БПЛА. Да не простые. По данным нашей агентуры, там взлетают и садятся БПЛА серьезного типа, "Байрактары"», — рассказал он.

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      Валентин Карант
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