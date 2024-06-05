Forbes: ВСУ не угнаться за российским «чудо-оружием» в виде планирующих бомб

Киев терпит поражение в сфере вооружений, так как авиационное оснащение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разы ограниченнее российского. Им не угнаться за «чудо-оружием» РФ, а именно планирующими бомбами, так их назвали в Forbes.

По данным издания, российские ВВС ежемесячно сбрасывают до 3 тысяч бомб со спутниковым наведением по войскам противника, которым Украине невозможно противостоять. Их радиус действия составляет 40 миль, поэтому истребители-бомбардировщики Су-30, Су-34 и Су-35 могут использовать их практически вне зоны досягаемости и каждый по 4-6 штук одновременно.

Проблема Киева — не в нехватке самолетов, отмечают журналисты, хотя их ВВС представляет собой небольшое число старых советских моделей. Осознавая проблему, Украина попытается переделать существующие у нее истребители в бомбардировщики, кроме того, летом им могут организовать поставку западных истребителей F-16.

«Плохая новость заключается в том , что Украина, вероятно, не сможет приобрести достаточно СБР или других боеприпасов, чтобы заставить свои cамолеты планировать бомбардировку русских», — указано в статье. Чтобы соответствовать огневой мощи ВС России хотя бы на десятую часть, нужно, чтобы союзники поставляли хотя бы несколько сотен планирующих авиабомб, но этого не происходит.

Ранее Россия предупредила Запад о возможных последствиях отправки истребителей F-16 на Украину. Дело в том, что использование данных самолетов может поставить под угрозу ядерную безопасность, поскольку они могут быть носителями ядерного оружия.