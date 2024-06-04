В России объяснили опасность поставок F-16 на Украину

Гаврилов: Россия уже предупредила Запад о последствиях отправки F-16 на Украину

Россия предупредила Запад о возможных последствиях отправки истребителей F-16 на Украину. Об этом сообщил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.

Он объяснил, что использование данных самолетов может поставить под угрозу ядерную безопасность, поскольку они могут быть носителями ядерного оружия. «Мы не знаем, что он несет — бомбу тонную или полуторатонную либо ядерный тактический заряд. Это очень серьезный вопрос, и об этом "непартнеров" предупредили», — указал Гаврилов.

При этом, по его словам, несмотря на предостережение Москвы, некоторые западные страны планируют разрешить Киеву наносить удары по российской территории с помощью F-16. Поэтому российские войска будут сбивать истребители при пролете над Украиной, добавил глава делегации.

Ранее Нидерланды заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут совершать удары по России истребителями F-16, переданными Амстердамом. Условием страны для такого решения была «просьба к Украине соблюдать международное право» и действовать в соответствии с Уставом ООН.