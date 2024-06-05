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17:08, 5 июня 2024Экономика

Назван минимальный доход для комфортной жизни с ипотекой

Экономист Разуваев: для жизни с ипотекой нужен доход не менее 200 тысяч рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Для комфортной жизни с ипотекой понадобится доход не менее 200 тысяч рублей в месяц. Минимальный необходимый для этого заработок назвал экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с News.ru.

«Не только в Москве, но и в регионах, нормальная зарплата должна быть около 200 тысяч рублей. Это чтобы потянуть ипотеку. Это самый минимум для мужчины. Есть еще и жена в семье», — пояснил эксперт. По его словам, минимальная зарплата зависит также и от того, где именно человек собирается приобретать квартиру, поскольку в старой и новой Москве цены на жилье отличаются.

Третий фактор, на который обратил внимание Разуваев — то, в каком виде человек получает зарплату. Он отметил, что при белой зарплате ипотечная ставка будет ниже, а в случае, если деньги выдают «в конверте» — выше.

Ранее в этот же день россиянам порекомендовали забыть о доступной ипотеке.

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      Полина Кислицына
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