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14:34, 5 июня 2024Интернет и СМИ

Российский комик съездил в США и описал страну словами «все очень дорогое»

Комик Денис Чужой съездил в США и заявил, что в этой стране все очень дорого

Фото: @fe_city_boy

Российский стендап-комик Денис Чужой, живущий за границей, побывал в США и рассказал о впечатлениях от этой страны. В интервью журналистке Катерине Гордеевой (включена Минюстом в реестр иноагентов) он описал Соединенные Штаты словами «все очень дорогое».

Юморист подтвердил, что ранее получил рабочую визу в США. Однако, по словам комика, они с женой еще не приняли решение о переезде.

«Выглядит пока США не суперкрасиво. Мы съездили в США и мы такие: "Блин, ну фиг знает, конечно". Все очень дорогое и видно, что люди тоже не суперкомфортно себя чувствуют», — объяснил Чужой. Он отметил, что на решение о возможном переезде в эту страну повлияют в том числе результаты президентских выборов, которые пройдут в Америке в ноябре.

Ранее Чужой рассказал об отношении к россиянам в Германии и Чехии. Комик заявил, что не сталкивался с дискриминацией в этих странах.

Денис Чужой в июне 2022 года сообщил, что покинул Россию и живет в Турции. Спустя некоторое время юморист переехал в Германию.

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      Маргарита Щигарева
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