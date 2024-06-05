Российский контрактник сбежал из следственного отдела

В Ростове идет поиск сбежавшего из СК дагестанского контрактника

В Ростове-на-Дону ведется поиск 29-летнего военнослужащего из Дагестана, сбежавшего из следственного отдела. Об этом сообщает 161.RU.

Военного вечером 4 июня доставили в здание Ростовского гарнизона на улице Островского для дачи показаний о совершенном им правонарушении, однако он там не задержался и совершил побег.

Известно, что мужчина заключил контракт на службу в армии. На нем камуфлированные штаны, черная майка, черно-белые кроссовки, на голове зеленая кепка. Беглец носит усы и густую бороду. Ориентировки на сбежавшего разосланы по отделам полиции города.

22 мая сообщалось, что в Ростове-на-Дону вооруженный пистолетом военнослужащий сбежал из воинской части. 36-летний Муса самовольно покинул территорию воинской части, расположенной на улице Оганова. Мужчина передвигается на автомобиле марки Hyundai серого цвета с номерами Чеченской Республики. Полиция объявила план «Перехват» для его поимки.