Российский военный сбежал с пистолетом из воинской части

В Ростове-на-Дону полиция объявила план «Перехват» из-за побега военного

В Ростове-на-Дону вооруженный пистолетом военнослужащий сбежал из воинской части. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 36-летнего беглеца зовут Муса. Он самовольно покинул территорию воинской части, расположенной на улице Оганова. Мужчина передвигается на автомобиле марки Hyundai серого цвета с номерами Чеченской Республики.

Полиция объявила в Ростове-на-Дону план «Перехват» для поимки беглеца.

22 мая сообщалось, что двум военнослужащим, которые расправились с семерыми жителями села Абрикосовка Херсонской области, предъявили обвинение. Им грозит пожизненное лишение свободы.