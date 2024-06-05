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16:57, 5 июня 2024Силовые структуры

Российскую стримершу осудили по делу о фейках про Российскую армию

Суд в Москве дал 5,5 года колонии твич-стримерше YokoBovich за фейки о ВС России
Анна Бажутова

Анна Бажутова. Кадр: protivmenya / YouTube

Останкинский районный суд Москвы огласил приговор в отношении твич-стримера YokoBovich (настоящее имя — Анна Бажутова), признав ее виновной по делу о фейках про Российскую армию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

В отношении Бажутовой было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

По данным суда, в ходе трансляции на сервисе Twitch стримерша «допускала подрыв авторитета и дискредитацию действующей государственной власти и Вооруженных сил (ВС) России, а также подрыв уважения и доверия к жителям страны в глазах окружающих». Ей было назначено наказание в виде 5,5 года колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на три года.

Ранее Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана по статье о дискредитации ВС РФ. Уточняется, что 31-летний иностранец привлек внимание правоохранительных органов своей футболкой с изображением флага Украины, герба и QR-кода со ссылкой на сбор средств.

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