В Москве гражданин Ирана надел футболку с флагом Украины и получил штраф

В Москве суд оштрафовал иранца на 50 тыс руб. за футболку с флагом Украины

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана по статье о фейках о Вооруженных силах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Хоссии Хидари был признал виновным по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») КоАП РФ.

Как уточняет Baza, 31-летнего иранца остановили на Васильевском спуске в Москве — он привлек внимание правоохранителей своей белой футболкой, на которой был изображен флаг Украины, герб и QR-код со ссылкой на сбор средств. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него оформили протокол за дискредитацию Российской армии.

Ранее также Верховный суд Татарстана приговорил к двум годам лишения свободы условно казанскую активистку Зульфию Ситдикову по делу о дискредитации Российской армии. Прокурор запрашивал для нее наказание в виде трех лет колонии-поселения.