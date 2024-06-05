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16:51, 5 июня 2024Интернет и СМИ

Собчак порассуждала о судьбе ее повышенного налога

Собчак заявила, что Силуанов лучше знает, на что направить ее повышенный налог

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак порассуждала о судьбе повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который она, возможно, будет обязана платить в случае, если предложенные Минфином нововведения в системе налогообложения вступят в силу. Ее слова приводит РБК.

У Собчак спросили, на что бы она хотела направить повышенный налог, если бы могла выбрать.

«Я не занимаюсь распределением налогов. Мне кажется, у нас вполне профессиональные люди этим занимаются. И господин [министр финансов Антон] Силуанов точно лучше, чем Ксения Собчак, знает, куда направить налог», — высказалась журналистка.

Она также заявила, что не собирается повышать зарплату сотрудникам, если изменения, предложенные Минфином, будут приняты.

28 мая Минфин внес на рассмотрения правительства пакет поправок, направленный на совершенствование налоговой системы России. В нем предлагалось ввести прогрессивную систему налогообложения, которая затронет НДФЛ. Согласно предложению Минфина, минимальный его размер будет составлять 15 процентов, а максимальный — 22. НДФЛ будет зависеть от размера дохода гражданина в год. Сообщалось, что Госдума в первом чтении рассмотрит поправки, предложенные ведомством, 20 июня.

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