Объявлена дата рассмотрения Госдумой проекта по налоговым изменениям

20 июня Госдума изучит предложенные правительством законопроекты, направленные на совершенствование налоговой системы. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Спикер уточнил, что в этот день состоится рассмотрение инициатив в первом чтении.
Кроме того, депутаты рассмотрят вопросы выделения средств на продление семейной ипотеки, увеличения выплат учителям и советникам директоров по воспитанию, возврата части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя или более детьми (если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения), и индексации пенсий военным пенсионерам.
Согласно предложенным Минфином изменениям налоговой системы, россияне с доходом от 2,4 миллиона рублей в год будут облагаться более высокими ставками НДФЛ — 15 процентов при заработке до 5 миллионов рублей, 18 процентов при доходах до 20 миллионов, 20 процентов — для зарабатывающих до 50 миллионов и 22 процента — для получающих более 50 миллионов в год.