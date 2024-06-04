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02:02, 4 июня 2024Экономика

Объявлена дата рассмотрения Госдумой проекта по налоговым изменениям

Володин заявил, что 20 июня Госдума изучит поправки по налоговым изменениям

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

20 июня Госдума изучит предложенные правительством законопроекты, направленные на совершенствование налоговой системы. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Спикер уточнил, что в этот день состоится рассмотрение инициатив в первом чтении.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопросы выделения средств на продление семейной ипотеки, увеличения выплат учителям и советникам директоров по воспитанию, возврата части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя или более детьми (если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения), и индексации пенсий военным пенсионерам.

Согласно предложенным Минфином изменениям налоговой системы, россияне с доходом от 2,4 миллиона рублей в год будут облагаться более высокими ставками НДФЛ — 15 процентов при заработке до 5 миллионов рублей, 18 процентов при доходах до 20 миллионов, 20 процентов — для зарабатывающих до 50 миллионов и 22 процента — для получающих более 50 миллионов в год.

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      Марина Совина
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