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10:56, 5 июня 2024Экономика

Сроки восстановления поставок «Газпрома» в Европу оценили

FT: на восстановление поставок «Газпрома» в Европу уйдет минимум десять лет
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На полноценное восстановление объемов поставок «Газпрома» на европейский энергетический рынок уйдет как минимум десять лет. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на доклад, подготовленный для руководителей российского холдинга.

Восстановить продажи, потерянные после начала боевых действий на Украине в конце февраля 2022 года, в среднесрочной перспективе вряд ли получится. Согласно прогнозу, к 2035 году суммарные объемы экспорта «Газпрома» в Европу составят 50-75 миллиардов кубометров. Для сравнения, до начала конфликта холдинг поставлял в страны Евросоюза (ЕС) на треть больше, уточняется в документе.

Эксперты связывают затягивание сроков восстановления поставок российского газа в Европу с негативными последствиями международных санкций. На этом фоне ожидать выхода объемов экспорта на уровень 2020 года ранее 2035-го не приходится. В докладе подчеркивается, что введенные ограничения лишили российскую энергетическую отрасль ключевых технологий и оборудования. Речь идет в том числе о турбинах, помогающих перемещать газ по трубопроводам, и запасных частях, необходимых для их ремонта.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Швеции Элен Фрицзон предложила маркировать происхождение всех энергоносителей (включая нефть и газ), поступающих на европейский рынок. Эта мера необходима для блокирования импорта ископаемых видов топлива из России в обход действующих санкций. Подобную инициативу, как напомнила она, предлагали на рассмотрение еще в 2011 году, однако тогда ее отклонили. В настоящее время, по мнению Фрицзон, подобная мера помогла бы усилить санкционное давление на Россию.

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