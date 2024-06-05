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13:12, 5 июня 2024Россия

Стали известны новые подробности боев в Харьковской области

Минобороны России сообщило об улучшении положения войск в Харьковской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска улучшили положение по переднему краю в Харьковской области. Эти и другие подробности ведения боев в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

«Отражены семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной бригад и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ», — говорится в сообщении.

На данном направлении за сутки противник потерял до 290 бойцов, два танка, два американских бронетранспортера М113, немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, гаубицу M777, произведенную в США, а также установку залпового огня БМ-21 «Град».

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Также российским войскам удалось уничтожить склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.

Ранее офицер группировки российских войск «Север» с позывным Атлет заявил, что Украина подтянула на харьковское направление резервы и попытается контратаковать. Военнослужащий также сообщил о новой тактике ВСУ на этом направлении. По его словам, украинская армия стала очень активно применять беспилотные летательные аппараты

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      Никита Абрамов
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