Российский офицер Атлет: Украина подтянула резервы и попытается контратаковать.

Офицер группировки российских войск «Север» с позывным Атлет заявил, что Украина подтянула на харьковское направление резервы и попытается контратаковать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Противник, вероятно, будет пытаться нас выдавить с занятых позиций и рано или поздно контратакует», — сказал он.

Офицер также сообщил о новой тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении. По его словам, украинская армия стала очень активно применять беспилотные летательные аппараты. «Получается не всегда, но несколько "птичек" мы из-за этой тактики потеряли. Впрочем, мы тоже не прохлаждаемся и лупим по противнику всем, что у нас есть», — сказал он.

Ранее сообщалось, что украинские мужчины нашли новый способ избежать мобилизации. Они уходят из больших компаний, чтобы заняться предпринимательством и работать в серой зоне, где их трудно отследить, из-за чего в республике зафиксировали дефицит рабочих рук на крупных предприятиях.