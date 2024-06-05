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13:04, 5 июня 2024Мир

Суд Тель-Авива согласился закрыть Al Jazeera

Times of Israel: суд Тель-Авива удовлетворил иск кабмина закрыть Al Jazeera

Фото: Marko Djurica / Reuters

Окружной суд Тель-Авива удовлетворил ходатайство министра связи Шломо Кари о продлении запрета на катарский телеканал Al Jazeera на 35 дней. Об этом передает Times of Israel.

«Суд предоставляет продление запрета на 35 дней, а не на 45 дней, как просил Кари, поскольку телеканалу не было предоставлено слушание до подачи запроса», — сообщает агентство.

Также суд постановил, что ему были представлены «убедительные, ясные и недвусмысленные доказательства» относительно «тесной, долгосрочной связи» между радикальным палестинским движением ХАМАС и Al Jazeera. По мнению суда, ХАМАС продвигал свои цели с помощью телеканала.

5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что кабинет министров единогласно проголосовал за закрытие телеканала Al Jazeera.

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      Дарья Устьянцева
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