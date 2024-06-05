Ирландия, Кипр и Португалия нарастили товарные поставки в Россию

В первом квартале 2024 года сразу три страны Евросоюза нарастили поставки в Россию по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом со ссылкой на данные европейской статистики пишет РИА Новости.

Заметнее всего экспорт продукции в РФ увеличил Кипр — на 13 процентов, до 15,6 миллиона евро. Почти вся эта сумма (15,2 миллиона евро) пришлась на поставки яхт, лодок и судов, экспорт этой техники в Россию вырос на 19,3 процента. Португалия заняла второе место по приросту поставок Москве — они увеличились на 7 процентов, до 24,5 миллиона евро. Основными экспортными товарами стали напитки и уксус (22 процента поставок) и ядерные реакторы и котлы (18,9 процента).

В тройке государств, нарастивших экспорт в РФ оказалась также Ирландия (плюс 5 процентов, до 136,5 миллиона евро). В первом квартале из этой страны больше всего ввозили в Россию неорганической химии (38,6 процента), фармпродукции (36,9 процента) и оптического оборудования (10 процентов).

Почти полностью сократила экспорт в РФ Мальта (на 97 процентов, до 3,8 тысячи евро), а лидером по падению поставок в абсолютном выражении стала Германия. В первом квартале они снизились на 32 процента, до 1,9 миллиарда евро. Тем не менее ФРГ остается самым крупным торговым партнером России в ЕС.

Ранее стало известно, что Россия резко нарастила закупки одежды из Германии — по итогам марта 2024 года они достигли 15,95 миллиона рублей. Показатель стал максимальным с сентября 2023 года. Наибольшая доля поставок (30 процентов от всего экспорта одежды из ФРГ в РФ) пришлась на майки и футболки. На втором месте по уровню востребованности оказались свитеры и кардиганы (18 процентов), а третью строчку заняли женские костюмы и юбки (12 процентов).