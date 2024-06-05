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12:59, 5 июня 2024Бывший СССР

Украинскому правительству указали на позор

Депутат Рады Гончаренко назвал позором кабмина бронирование половины спасателей

Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Решение Кабмина Украины о бронировании от мобилизации только половины сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) является позором. Таким его назвал в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов).

«Это позор! Правительство приняло постановление, которым предусматривает бронирование, в частности, работников ГСЧС в объемах не более 50 процентов», — говорится в публикации нардепа.

Он также задал вопрос, как мобилизация спасателей может повлиять на ситуацию безопасности в стране.

4 июня в Раду вызывали министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, чтобы он объяснил призыв спасателей на фронт. Депутат Ирина Геращенко сообщала, что за вызов главы МВД проголосовали 165 парламентариев при минимуме в 150.

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      Кристина Есикова
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