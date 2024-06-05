В Германии настояли на создании комиссии по расследованию «Северного потока-2»

Зеленые в ФРГ призывают создать комиссию по расследованию «Северного потока-2»

Немецкая партия «Союз 90/Зеленые» призывает создать парламентскую комиссию по расследованию строительства российского газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung (SZ).

По словам депутата Бундестага от «Зеленых» Феликса Банашака, проект по строительству газопровода стал «самым большим экономическим, энергетическим и внешнеполитическим провалом за все время существования ФРГ». «Мне тяжело смириться с тем, что эти события до сих пор полностью не прояснены», — добавил он.

Отмечается, что «Зеленые» настояли на создании комисси для «прояснения этих открытых вопросов» с полным доступом ко всем документам, поскольку последствия «неправильных политических решений, принятых правительствами ХДС/ХСС и СДПГ», все еще заметны сегодня.

«Опубликованные сейчас файлы ясно свидетельствуют, что федеральное правительство в то время также сделало все, чтобы проект стал массовым», — добавил Банашак.

Ранее из секретных документов стало известно, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и две коалиции под ее руководством упорно боролись за реализацию проекта «Северный поток-2» и лоббировали интересы «Газпрома». Уточняется, что канцлер дала указания поддерживать проект внутри правительства, поскольку он должен укрепить роль Германии как европейского газового хаба.