Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 5 июня 2024Мир

В Германии встревожились из-за ответа России на удары ВСУ западным оружием

Экс-генерал Катер: из-за решения Запада конфликт на Украине пришел к эскалации

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Решение западных стран позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по России иностранным оружием привело к эскалации конфликта и потенциально серьезному ответу Москвы. Об этом заявил немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире телеканала Die Welt.

«Произошел переход на новую ступень эскалации конфликта. И я вижу на горизонте дальнейшие ступени обострения ситуации, которые могут произойти. Они были обозначены и уже обсуждаются», — рассказал отставной генерал.

Он также заявил, что отправка военных инструкторов НАТО на Украину или использование западных систем противовоздушной обороны (ПВО) на территории России «может вызвать серьезный ответ Москвы».

Ранее научный сотрудник Болонского университета Николо Фасола заявил, что Москва примет ответные меры в случае пересечения Западом красных линий и одобрения ударов ВСУ по территории России иностранным оружием. Он добавил, что «как Запад, так и Россия опасаются эскалации конфликта».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Киев отреагировал на предложение Пекина о мирном саммите с участием России

      ФСБ задержала экс-директора управления капстроительства в российском регионе

      Три новейших типа роботизированных дронов ВС России вышли в зону СВО

      Названы самые популярные бренды беспроводных наушников

      Глава РФС раскрыл детали нового контракта с Карпиным

      Работник аэропорта украл из багажа пассажиров вещи на 39 миллионов рублей

      Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» задолжал налоговой 103 тысячи рублей

      В Германии встревожились из-за ответа России на удары ВСУ западным оружием

      Обеды на ПМЭФ подорожали до 4900 рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше