Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:44, 5 июня 2024Силовые структуры

В Херсонской области расследуют убийство семи человек. Подозреваемые подожгли дома с помощью топлива и гранат

В Абрикосовке провели следственный эксперимент после убийства военными 7 человек

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правоохранительные органы провели следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек в поселках Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Всех [свидетелей] опросили и провели следственный эксперимент», — сказал собеседник.

Двое военных, подозреваемые в совершении преступления, были задержаны в Херсонской области за убийство семи человек, в том числе главы Абрикосовки. Они хотели поселиться в поселке, но глава отказала — она объяснила, что пустых домов нет, тогда подозреваемые с помощью гранат и топлива подожгли два дома, они пытались также поджечь еще один.

В отношении задержанных завели дела по статье об убийстве и умышленном уничтожении имущества. Им грозят сроки вплоть до пожизненного.

Подозреваемые в момент расправы были сильно пьяны

О том, что двое российских военных заподозрены в расправе над жителями поселка, сообщалось 25 апреля. Позже источники сообщали, что обвиняемые были сильно пьяны.

Они сожгли дом, где продавался алкоголь, расправились с женщиной и забрали оттуда двух своих знакомых. После этого они поехали в село Абрикосовка, но в лесопосадке поссорились с приятелями и выстрелили в них. Затем они направились к главе села, где расправились с мужчиной и женщиной.

Сотрудники полиции обнаружили потерпевших в разных местах с огнестрельными ранениями и ожогами.

Известно, что ранее один из задержанных был судим по наркотической статье, за расправу и кражу. Обоих подозреваемых передали военной полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Херсонской области расследуют убийство семи человек. Подозреваемые подожгли дома с помощью топлива и гранат

      Россияне смогут следить за ключевыми событиями ПМЭФ на «Дзене»

      Кадровый голод охватил российские колледжи

      На ПМЭФ станцевали в чане с виноградом

      Возлюбленная Леонардо Ди Каприо поплавала в океане в крошечном бикини

      Названа дата заседания по делу рядового за расправу над сослуживцем на СВО

      Google получила право изымать смартфоны пользователей

      Поджигателя российского храма взяли под стражу на два месяца

      Из российского вуза отчислили пропустившего сессию из-за участия в СВО студента

      Употреблявший наркотики российский военный расправился с сослуживцами в зоне СВО. Его обвиняли в трусости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше