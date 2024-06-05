В Херсонской области расследуют убийство семи человек. Подозреваемые подожгли дома с помощью топлива и гранат

В Абрикосовке провели следственный эксперимент после убийства военными 7 человек

Правоохранительные органы провели следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек в поселках Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Всех [свидетелей] опросили и провели следственный эксперимент», — сказал собеседник.

Двое военных, подозреваемые в совершении преступления, были задержаны в Херсонской области за убийство семи человек, в том числе главы Абрикосовки. Они хотели поселиться в поселке, но глава отказала — она объяснила, что пустых домов нет, тогда подозреваемые с помощью гранат и топлива подожгли два дома, они пытались также поджечь еще один.

В отношении задержанных завели дела по статье об убийстве и умышленном уничтожении имущества. Им грозят сроки вплоть до пожизненного.

Подозреваемые в момент расправы были сильно пьяны

О том, что двое российских военных заподозрены в расправе над жителями поселка, сообщалось 25 апреля. Позже источники сообщали, что обвиняемые были сильно пьяны.

Они сожгли дом, где продавался алкоголь, расправились с женщиной и забрали оттуда двух своих знакомых. После этого они поехали в село Абрикосовка, но в лесопосадке поссорились с приятелями и выстрелили в них. Затем они направились к главе села, где расправились с мужчиной и женщиной.

Сотрудники полиции обнаружили потерпевших в разных местах с огнестрельными ранениями и ожогами.

Известно, что ранее один из задержанных был судим по наркотической статье, за расправу и кражу. Обоих подозреваемых передали военной полиции.