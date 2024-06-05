В Китае заявили о поддержке своей инициативы по Украине десятками стран

Глава МИД Ван И: мирную инициативу Китая поддержали 26 стран

Совместную мирную инициативу Китая и Бразилии, предполагающую проведение альтернативной конференции с участием России и Украины, поддержали 26 стран. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает агентство Bloomberg.

«Ван сказал, что 26 стран согласились присоединиться (или ищут пути присоединения) к "общему пониманию", которого достигли Китай и Бразилия. По его словам, в общей сложности 45 стран дали "положительную оценку" этим идеям», — отмечается в материале.

Ван И также добавил, что Россия и Украина по отдельности «подтвердили большую часть содержания» мирного плана, продвигаемого Пекином.

Ранее Ван И заявил, что мировое сообщество может ускорить подготовку к новой, предлагаемой Китаем и Бразилией конференции по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Он также добавил, что для урегулирования конфликта необходимо согласие всех сторон, а также объективный подход к поиску путей переговоров.