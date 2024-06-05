В России заметно выросло производство сельхозтехники

Минпромторг: объемы выпуска сельхозтехники в России выросли на 9,9 процента

По итогам января-апреля суммарные объемы производства сельскохозяйственной техники в России выросли на 9,9 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 94,5 миллиарда рублей в денежном выражении. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные Минпромторга.

За это время в наибольшей степени увеличились отгрузки жаток (машин для скашивания сельхозкультур). За первые четыре месяца 2024 года показатель вырос на 28,9 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Заметный прирост продемонстрировали отгрузки сельскохозяйственных тракторов (плюс 10,6 процента), пресс-подборщиков (плюс 4,7 процента) и зерноуборочных комбайнов (плюс 3,4 процента), уточнили в ведомстве.

Российские производители, как отметил представитель Минпромторга, обеспечивают «ритмичное производство» востребованных у отечественных аграриев видов техники, адаптируясь к «новым вызовам». Однако полностью заместить выпавшие из-за санкций поставки импортного оборудования, как пояснили в ведомстве, российским производителям пока не удалось.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уровень обеспеченности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собственным продовольствием превысил 93 процента по итогам 2023 года. При этом РФ и Казахстан, по его словам, полностью закрывают потребности рынка ЕАЭС в зерне и растительных маслах.