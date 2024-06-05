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11:21, 5 июня 2024Россия

В российской многоэтажке прогремел взрыв

В Казани в квартире жилого дома взорвался самогонный аппарат, есть повреждения

Фото: Пресс-служба МЧС Татарстана

На востоке Казани в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань с огоньком».

По данным канала, причиной ЧП в доме по улице Революционной стала неисправность самогонного аппарата в квартире одного из жильцов.

Взрывной волной в квартире выбило окна. Пожара удалось избежать, хозяин квартиры не пострадал.

Ранее похожий случай произошел в Челябинске, где также взорвался самогонный аппарат. Тогда хозяину квартиры не удалось избежать травм — его госпитализировали с ожогами в состоянии крайней степени тяжести.

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      Алан Босиков
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