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10:23, 5 июня 2024Мир

В США испугались влияния конфликта на Украине на президентские выборы

Politico: конфликт на Украине отрицательно повлияет на переизбрание Байдена
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Конфликт на Украине отрицательно повлияет на переизбрание действующего президента США Джо Байдена на выборах 5 ноября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Байден начинает месяц международных встреч с поездки во Францию, чтобы продемонстрировать Атлантическое единство США и стран Европы. Однако конфликты на Украине и в секторе Газа усложнили работу Байдена и способствовали шаткости его политического положения дома», — отмечается в материале.

Агентство также приводит слова источника на правах анонимности, который назвал внешнюю политику проблемой для Байдена. По его мнению, она подрывает центральный принцип его кандидатуры 2020 года, когда он сказал, что восстановит влияние США за границей и «вернет страну к нормальности».

Ранее стало известно, что избиратели Демократической партии недовольны политикой Джо Байдена. Также более 650 тысяч демократов проголосовали против него за последние четыре месяца. В частности, избиратели предпочитали ставить графу «против всех», а некоторые протестовали посредством пустых бюллетеней, голосов за других кандидатов и так далее.

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      Дарья Устьянцева
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