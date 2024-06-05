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12:12, 5 июня 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли роль Вашингтона в украинском конфликте

The Hill: конфликт на Украине не случился бы без вмешательства США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Конфликт на Украине не случился бы без вмешательства Вашингтона, заявил американский обозреватель Бенджамин Аяньян. Такое мнение он выразил в статье для базирующегося в США издания The Hill.

Обозреватель отметил, что Америка сыграла существенную роль в событиях, которые привели к конфликту на Украине. В частности, он указал на то, что США более десяти лет открыто выступают за вступление Украины в НАТО, что является неприемлемым для России.

«США зашли так далеко, что поддержали госпереворот с целью свергнуть избранного президента Украины Виктора Януковича в 2014 году после того, как он объявил, что подпишет экономическое соглашение с Россией, а не Евросоюзом», — добавил Аяньян.

Аяньян напомнил, что в 2021 году Москва направила НАТО проект договора, в котором потребовала, чтобы Североатлантический альянс отказался от планов расширения, однако Запад отверг его. В итоге это привело к началу спецоперации на Украине, отметил обозреватель.

«Соединенным Штатам следует пересмотреть свое участие в делах Восточной Европы. Без вмешательства Америки текущий конфликт (...), скорее всего, никогда бы не произошел», — подчеркнул автор материала.

Ранее обозреватели Николай Петро и Тед Снайдер в статье для издания The American Conservative призвали Запад не игнорировать открытость России к переговорам. Они отметили, что Москва сделала целый ряд заявлений, из которых следует, что Россия готова к переговорам о дипломатическом урегулировании конфликта.

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      Олег Давыдов
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