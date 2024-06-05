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15:20, 5 июня 2024Бывший СССР

В Таллине произошел взрыв резервуара с авиационным топливом

Спасательный департамент Эстонии: в Таллине взорвался резервуар с авиатопливом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Costas Baltas / Reuters

В Эстонии взорвался резервуар с авиационным топливом. Инцидент произошел в Таллине, в районе Пыхья-Таллинн, сообщил Спасательный департамент республики на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве уточнили, что информация о взрыве поступила в экстренные службы в 12:36. На место тушения пожара цистерны с авиатопливом были направлены спасатели.

По информации департамента, в результате пострадал один человек, он был госпитализирован. Также гражданам, проживающим в районе улицы Нылва, были отправлены сообщения о необходимости закрыть окна и оставаться дома.

14 мая стало известно, что в Эстонии из-за учений Сил обороны республики произошел пожар в поле. Возгорание началось из-за падения дрона, в котором было около шести литров бензина.

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      Екатерина Грищенко
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