Вице-спикер Госдумы ответил на критику Делимханова после спора о хиджабах

Даванков: законопроект о запрете никабов разработан на основе обращений людей

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в ответ на критику его законопроекта о запрете ношения скрывающей лицо религиозной одежды в российских школах со стороны депутата от Чечни Адама Делимханова заявил, что с большим уважением относится ко всем религиям, но документ был разработан на основе полученных от людей обращений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Даванкова, авторами законопроекта стали родители школьников, чьи запросы по этой теме «набрали критическую массу». В качестве примера он привел недавнюю встречу в Котельниках, где родители «буквально требуют запрета».

«Зачастую мы видим, что люди, которые приезжают в нашу страну, становятся нашими гражданами, но не учитывают это. Всегда есть вопрос эмоциональный, а есть вопрос безопасности. Есть разница между хиджабами и никабами. Никаб — это когда совсем закрытое лицо. Видны только одни глаза. (...) Этот законопроект говорит о том, что никабы должны быть запрещены», — заявил Даванков.

Он подчеркнул, что с уважением относится ко всем религиям, «но если родители считают, что в школах, где учатся их дети, должны быть введены ограничения, то так тому и быть». Парламентарий напомнил, что в 2015 году Верховный суд постановил, что запрет администраций школ на ношение религиозной одежды учащимися, в том числе хиджабов, соответствует российскому законодательству.

В то же время, указал Даванков, в национальных республиках, где жители верны традициям, такие ограничения не нужны. Он счел это нормальным, поскольку «Россия — большая страна, и люди в регионах должны иметь возможность решать, как им жить».

«Теперь третья важная ценность — безопасность. Хорошо, что по отношению к никабам, которые полностью скрывают лицо, наши позиции сходятся. Адам Делимханов тоже пишет, что никабы не одобряет. В целях безопасности они должны быть запрещены», — заключил Даванков.

Владислав Даванков в конце мая внес в Госдуму законопроект о наделении субъектов России правом на запрет ношения в общественных местах и государственных организациях религиозной или другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо.

После этого депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, которого глава региона Рамзан Кадыров называет своей правой рукой, раскритиковал документ, напомнив Даванову, что покрывать голову должны не только мусульманки, но и православные женщины. Он также объяснил разницу между никабом и хиджабом.