Во Франции сравнили конфликт на Украине с войной во Вьетнаме

Экс-советник президента Франции Гуайно сравнил конфликт на Украине с Вьетнамом

Для США война во Вьетнаме началась с отправки военных инструкторов, поэтому похожие действия Запада в конфликте на Украине приведут к эскалации. Об этом заявил экс-советник президента Франции Анри Гуайно в эфире телеканала CNews.

«Помните, как началась для США война во Вьетнаме? Все началось с того, что они прислали инструкторов. А через четыре года их уже было 500 тысяч, и они пошли на войну. Та же история происходит с конфликтом на Украине. Это эскалация, мы играем с огнем», — рассказал политик.

Гуайно добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон имеет право ввести войска в срочном порядке, если есть угроза национальной безопасности, однако для Парижа «никакой чрезвычайной ситуации нет».

27 мая стало известно, что Франция прорабатывает детали отправки военных инструкторов на Украину с целью обучения ее войск.