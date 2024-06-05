Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:27, 5 июня 2024Экономика

ВТБ переведет под свой бренд крупнейший банк Крыма

Банк ВТБ решил перевести крупнейший банк Крыма РНКБ под свой бренд

Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

ВТБ переведет под свой бренд сеть Российского национального коммерческого банка (РНКБ). Кредитная организация считается крупнейшей в Крыму, передает «Интерфакс».

РНКБ занимает 26 место по размеру активов среди российских кредитных организаций. Ожидается, что сеть будет переведена под новый бренд в 2025 году.

В группу ВТБ крымский банк входит с 2023-го. Он работает по собственной лицензии и как самостоятельное юридическое лицо, на полуострове больше 200 его отделений.

«Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ», — прокомментировал глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее стало известно, что ВТБ собирается открывать офисы в новых регионах. Анонсировано открытие офисов в Донецке, Луганске и Мариуполе до конца года.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      России ограничили доступ к продовольственной программе ООН. Москва 20 лет снабжала едой голодающие страны

      В Госдуме предложили нанести ядерный удар по одной «жирной цели» в Европе

      У россиян стало меньше скрытых доходов

      Уснувшим у Вечного огня туристам российского курорта назначили арест

      В Москве гражданин Ирана надел футболку с флагом Украины и получил штраф

      Украинцев предупредили о возможном увеличении сроков отключения электроэнергии

      Поджигатель российского храма объяснил свой поступок

      Названы неочевидные симптомы заболеваний кишечника

      Рублю предсказали укрепление

      На ПМЭФ показали новую электрическую Niva

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше