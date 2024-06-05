ВТБ переведет под свой бренд крупнейший банк Крыма

Банк ВТБ решил перевести крупнейший банк Крыма РНКБ под свой бренд

ВТБ переведет под свой бренд сеть Российского национального коммерческого банка (РНКБ). Кредитная организация считается крупнейшей в Крыму, передает «Интерфакс».

РНКБ занимает 26 место по размеру активов среди российских кредитных организаций. Ожидается, что сеть будет переведена под новый бренд в 2025 году.

В группу ВТБ крымский банк входит с 2023-го. Он работает по собственной лицензии и как самостоятельное юридическое лицо, на полуострове больше 200 его отделений.

«Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ», — прокомментировал глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее стало известно, что ВТБ собирается открывать офисы в новых регионах. Анонсировано открытие офисов в Донецке, Луганске и Мариуполе до конца года.