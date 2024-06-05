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16:55, 5 июня 2024Силовые структуры

Задержание семерых экстремистов в Москве попало на видео

СК: в Москве экстремисты вовлекали подростков в преступления против силовиков

В Москве сотрудники ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали семерых подозреваемых в организации экстремистской организации, которые через соцсети вовлекали несовершеннолетних в преступления против сотрудников правоохранительных органов. В столичном управлении Следственного комитета (СК) России предоставили «Ленте.ру» оперативное видео задержания.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые взламывают двери и кладут на пол подозреваемых.

У задержанных проведены обыски. С ними работают следователи.

По данным СК, летом 2020 года подозреваемые объединились для противоправной деятельности. В соцсети они создали сообщество, куда вовлекали подростков и планировали с их участием преступления по мотивам ненависти или вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемые соблюдали меры конспирации, добавляя в чаты только знакомых, которые разделяют их взгляды.

Ранее 5 июня сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор в отношении членов диверсионного сообщества, которые принуждали школьников поджигать релейные шкафы на железной дороге. Двое фигурантов дела получили от 17 до 22 лет заключения.

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      Любовь Ширижик
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