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16:48, 5 июня 2024Из жизни

Женщина нашла заказанное два года назад платье во время прополки сада

Женщина из Уэльса нашла потерянный два года назад заказ во время прополки сада

Фото: Meg Johnson / Walesonline

Женщина нашла заказ, который сделала два года назад, во время прополки своего сада в Уэльсе, Великобритания. Об этом сообщает Wales Online.

30-летняя Мэг Джонсон заказала себе платье на платформе перепродаж Vinted за десять фунтов стерлингов (1134 рубля) еще в 2022 году, однако свою посылку так и не получила. Она рассказала, что обращалась в поддержку компании Yodel, занимающейся доставкой. Там женщине ответили, что посылка, по данным организации, доставлена, поэтому они ничем не могут ей помочь.

Джонсон давно забыла про этот случай, когда убиралась в своем саду спустя два года. Вдруг она наткнулась на пакет, в которых обычно доставляют вещи. Женщина объяснила, что подобные находки для нее не редкость, поскольку ее двор граничит с тропинкой, по которой ходит много людей. Джонсон решила проверить таинственный пакет и обнаружила в нем сгнившую ткань. В испачканной грязью одежде, в которой копошились какие-то насекомые, она опознала то самое потерянное службой доставки платье.

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Женщина предположила, что курьер просто перебросил пакет через забор, думая, что получатель его найдет. Однако посылка упала за клумбу, поэтому Джонсон ее не заметила. Она вновь обратилась к Yodel, но там ей сказали, что не хранят информацию о таких давних заказах и ничем не могут помочь.

Женщина отмечает, что, хоть и потеряла совсем маленькую сумму денег, сильно расстроилась. «Я разочарована сервисом, я ожидала большего от такой крупной и известной компании. Мне кажется ужасным то, что Yodel позволяет себе нанимать таких беспечных сотрудников», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что в США пожилой дальнобойщик два раза получил по почте коробку с ядовитой змеей внутри. Мужчина считает отправку этих посылок покушением на убийство, но не может представить, что бы у него были враги.

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      Юлия Юткина
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