Дальнобойщик два раза получил ядовитую змею по почте

Дальнобойщик в США два раза получил гремучую змею по почте

Пожилому дальнобойщику два раза отправили ядовитую змею по почте в США. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

60-летний Элайджа Боулз получил первую коробку в почтовом отделении Туэнтинайн-Палмса на юге штата Калифорния. Он попросил открыть посылку подругу, пока они ехали в машине. В ней оказалась гремучая змея около 61 сантиметра в длину, и подруга тут же закрыла коробку. Боулзу пришлось остановиться на обочине и вызвать службу контроля за животными. Почтовая инспекция начала расследование.

Посылка, полученная Боулзом, была отмечена как «хрупкое». Внутрь коробки неизвестный отправитель также положил ватные шарики, чтобы сотрудники почты не смогли услышать «погремушку» на конце хвоста рептилии. Инспектор по контролю за животными города Туэнтинайн-Палмс Рик Бойд рассказал, что гремучей змее несложно выжить в коробке: они могут обходиться без еды и воды до шести месяцев в условиях нормальной температуры.

Спустя несколько дней такая же посылка пришла на домашний адрес Боулза во Флориде. Он сказал своей семье не вскрывать ее, а отнести сразу в полицейский участок.

Бойд отметил, что змея не могла сама проскользнуть в коробку: ее отправили намеренно. Боулз считает отправку посылки покушением на убийство. Он пытается понять, есть ли у него враги. «Я не гангстер. Я дальнобойщик», — добавил он.

Полученные Боулзом рептилии относятся к западным гремучим змеям (Crotalus oreganus), их также называют северными тихоокеанскими гремучими змеями. Они распространены в Северной Калифорнии, на юге встречаются реже. Западные гремучие змеи ядовиты.

Ранее сообщалось, что в США кошка залезла в картонную коробку и случайно стала посылкой. Питомец пережил путешествие в другой штат, где его нашли, а затем вернули хозяйке.

